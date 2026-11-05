La Rioja se prepara para impulsar el turismo con un nuevo workshop de ACAV

La Rioja participará en el 66.º Workshop Turístico de ACAV con diez agencias locales, buscando establecer nuevos vínculos comerciales y fortalecer su oferta turística. La presentación incluirá una selección de vinos locales, destacando su potencial para atraer más visitantes y reactivar la economía.

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La Rioja participará en el 66.º Workshop Turístico de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV) con el propósito de generar nuevas oportunidades de negocio y contactos en el sector. Este evento reunirá a diversas agencias de viajes, operadores y prestadores turísticos, enfocándose en establecer vínculos comerciales y promocionar la oferta provincial ante nuevos mercados.

La delegación estará formada por diez agencias y empresas locales, como Sulpayki Viajes, Torrontés Turismo y Famatina Expediciones. Estas empresas presentarán sus servicios y buscarán colaborar con profesionales del ámbito turístico. Además, las bodegas La Macarena y Valle de La Puerta ofrecerán vinos locales para resaltar la identidad de la región.

La participación en este workshop es parte de un esfuerzo del Gobierno provincial para fortalecer la actividad turística y atraer inversiones. Con una oferta rica en paisajes y cultura, La Rioja busca posicionarse como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, lo que resulta esencial para reactivar su economía y diversificar ingresos.