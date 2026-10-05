Lunes, 5 de Octubre 2026
Turismo

La Feria Internacional de Turismo 2026 impulsa 150 encuentros comerciales en La Rioja

La Rioja cerró su participación en la FIT con más de 150 reuniones y seis convenios que promueven el turismo local, incluyendo ofertas para la Fiesta de la Chaya. La colaboración con 10 municipios y más de 40 prestadores busca atraer nuevos turistas y potenciar la economía regional.

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La Feria Internacional de Turismo 2026 impulsa 150 encuentros comerciales en La Rioja
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La Feria Internacional de Turismo (FIT) concluyó con la participación de La Rioja, donde se llevaron a cabo más de 150 reuniones de negocios y se firmaron seis convenios para potenciar la oferta turística de la provincia. En este evento, el Gobierno provincial, 10 municipios y más de 40 prestadores trabajaron juntos para atraer nuevos públicos y crear oportunidades para las empresas locales.

Durante las cuatro jornadas, se realizaron más de 60 acciones, que incluyeron presentaciones y degustaciones. Los prestadores de turismo, así como bodegas y agencias de viajes, establecieron vínculos con operadores turísticos de Argentina y países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Entre los convenios destacados, se firmó un acuerdo con FEHGRA y AEVYT para desarrollar paquetes turísticos relacionados con la Fiesta Nacional de la Chaya.

La agenda incluyó más de 25 presentaciones sobre turismo de naturaleza y aventura, así como la Ruta del Vino Riojano y los Sabores Riojanos. Además, se presentó la candidatura del Nevado de Famatina para el certamen “Montañas de Fama Mundial”. Por su parte, Sanagasta fue candidato a Best Tourism Villages 2026 y también participó en intercambios con otros pueblos.

Etiquetas: la rioja feria internacional de turismo promoción turística gobierno provincial turismo aventura convenio turístico
TL;DR

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