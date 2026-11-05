Martín Yoma se compromete a intensificar la lucha contra el narcotráfico en La Rioja

Martín Yoma asumirá este viernes como nuevo Ministro de Seguridad en La Rioja, con el desafío de reglamentar la nueva Ley de Seguridad y fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Su experiencia en el Poder Judicial será clave para abordar las problemáticas sociales y mejorar las condiciones laborales del personal policial.

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La provincia de La Rioja dará un paso importante este viernes con la asunción de Martín Yoma como nuevo Ministro de Seguridad. Con una extensa trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, Yoma considera su nombramiento un gran desafío y honor, y se ha comprometido a abordar las problemáticas sociales desde su experiencia. Uno de sus principales objetivos será la reglamentación de la nueva Ley de Seguridad, que requerirá ajustes en las fuerzas de seguridad provinciales, incluyendo a la Policía de La Rioja y al Servicio Penitenciario.

Yoma planea colaborar estrechamente con la función judicial para implementar este nuevo marco regulatorio. Reafirmó su apoyo al actual jefe de la Policía, René Molina, y no anticipa cambios en la cúpula ni en las líneas de mando. También mencionó que las condiciones laborales del personal policial serán prioritarias en su gestión. En cuanto a la titularidad de la Secretaría de Seguridad, Yoma indicó que no es un tema crucial por el momento, aunque existen nombres en evaluación.

En sus declaraciones, destacó la posición de La Rioja como una de las provincias más seguras del país y enfatizó la necesidad de intensificar la lucha contra el narcotráfico y mejorar la prevención de siniestralidad vial. Yoma descartó el retorno del Decreto 840, que había generado controversia, y se muestra decidido a implementar cambios significativos en la política de seguridad provincial.