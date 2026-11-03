Colaboración entre provincias: Misiones y La Rioja avanzan en proyectos energéticos

La visita del presidente de Energía de Misiones y un diputado destaca el interés en replicar la experiencia de La Rioja en energías renovables, especialmente en el Parque Solar Arauco. Este intercambio podría impulsar futuras colaboraciones técnicas entre ambas provincias.

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El gobernador Ricardo Quintela recibió el lunes 2 de noviembre a una comitiva de Misiones, encabezada por el presidente de Energía de esa provincia, Julio César Barreto, y el diputado nacional Alberto Arrúa. La delegación busca conocer la experiencia de La Rioja en energías renovables para evaluar la posibilidad de replicar proyectos en su territorio.

Durante el encuentro, los visitantes manifestaron su interés en recorrer los parques eólico y solar de Arauco. Arrúa expresó que la visita tiene como objetivo aprender de la gestión de estos parques y llevarse ideas para implementar en Misiones. Barreto, por su parte, destacó la importancia de la experiencia riojana en el desarrollo de energías limpias.

La colaboración entre provincias fue un tema central en la conversación, enfatizando no solo el fortalecimiento de los vínculos institucionales, sino también el aprendizaje mutuo. Este tipo de encuentros fomenta la cooperación técnica en políticas de energías renovables, contribuyendo a un futuro energético más sustentable para ambas provincias.