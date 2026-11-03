Miguel Angel Zárate asume como Fiscal General: un cambio clave en La Rioja

La comunidad está convocada para el juramento del Dr. Miguel Angel Zárate como nuevo Fiscal General, un evento clave para fortalecer la justicia en La Rioja. Se espera la presencia de autoridades y miembros del ámbito judicial.

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Este martes, a las 11.30 horas, se llevará a cabo el Acto de Juramento del Dr. Miguel Angel Zárate como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Rioja. La ceremonia se realizará en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en la capital provincial, y se espera la asistencia de autoridades, invitados especiales y representantes del ámbito judicial.

El nombramiento del Dr. Zárate es considerado un paso vital para fortalecer el Ministerio Público Fiscal en La Rioja, con el objetivo de garantizar una administración de justicia eficaz y el respeto a los derechos ciudadanos. Su trayectoria en el sistema judicial y su compromiso con la justicia generan altas expectativas en la comunidad.

El Tribunal Superior ha enfatizado la importancia de la participación ciudadana en eventos institucionales, lo que contribuye a reforzar la confianza en el sistema judicial. Durante la ceremonia, se espera que el nuevo fiscal comparta su visión sobre los retos que enfrenta la provincia en este ámbito y cómo planea abordar la persecución del delito.

Este evento representa una oportunidad para que las autoridades y miembros de la sociedad civil reafirmen su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial provincial, en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental.