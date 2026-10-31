Defensa de Daniela Herrera Piedrabuena: su rol en el Tribunal Oral Federal de La Rioja.

Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe defendió su nombramiento como Jefa de Despacho en el Tribunal Oral Federal de La Rioja, destacando su trayectoria profesional y méritos propios. Aseguró que su designación se basó en criterios de idoneidad y antigüedad, no en su parentesco.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Jefa de Despacho interina en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, emitió un comunicado en respuesta a las críticas del secretario general de la Regional 9 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Juan Pablo Tripputi. En su defensa, Herrera negó que su nombramiento se deba a su parentesco con un magistrado federal, destacando que ser hija de un juez no define su trayectoria profesional.

La funcionaria resaltó que ingresó al tribunal en 2017 y ha acumulado experiencia suficiente en el fuero penal federal. Desde julio de 2023, se desempeñó en la Fiscalía General del mismo tribunal, tras acceder a este cargo mediante un concurso público. Además, subrayó su posición en el orden de mérito en otros concursos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Herrera también enumeró sus credenciales académicas, incluyendo su título de abogada por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y su formación en diversas áreas del derecho. Para justificar su designación, citó el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece criterios de aptitud y antigüedad en la cobertura de cargos judiciales.

Finalmente, hizo un llamado a valorar el profesionalismo de las mujeres en el ámbito judicial, abogando por que su carrera no se reduzca a sus vínculos familiares.