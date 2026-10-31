Sábado, 31 de Octubre 2026
Política

Defensa de Daniela Herrera Piedrabuena: su rol en el Tribunal Oral Federal de La Rioja.

Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe defendió su nombramiento como Jefa de Despacho en el Tribunal Oral Federal de La Rioja, destacando su trayectoria profesional y méritos propios. Aseguró que su designación se basó en criterios de idoneidad y antigüedad, no en su parentesco.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Defensa de Daniela Herrera Piedrabuena: su rol en el Tribunal Oral Federal de La Rioja.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Jefa de Despacho interina en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, emitió un comunicado en respuesta a las críticas del secretario general de la Regional 9 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Juan Pablo Tripputi. En su defensa, Herrera negó que su nombramiento se deba a su parentesco con un magistrado federal, destacando que ser hija de un juez no define su trayectoria profesional.

La funcionaria resaltó que ingresó al tribunal en 2017 y ha acumulado experiencia suficiente en el fuero penal federal. Desde julio de 2023, se desempeñó en la Fiscalía General del mismo tribunal, tras acceder a este cargo mediante un concurso público. Además, subrayó su posición en el orden de mérito en otros concursos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Herrera también enumeró sus credenciales académicas, incluyendo su título de abogada por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y su formación en diversas áreas del derecho. Para justificar su designación, citó el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece criterios de aptitud y antigüedad en la cobertura de cargos judiciales.

Finalmente, hizo un llamado a valorar el profesionalismo de las mujeres en el ámbito judicial, abogando por que su carrera no se reduzca a sus vínculos familiares.

Etiquetas: la rioja tribunal oral nombramiento justicia unlar política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6408 articles →

Artículos relacionados

Juez Chamía se defiende de acusaciones y alerta sobre irregularidades laborales en La Rioja

Celeste Maidana toma el cargo en la Legislatura y promete nuevos proyectos para La Rioja

Concejalas de La Rioja expresan su rechazo a la violencia en el Concejo Deliberante

Claudia López toma el cargo de senadora nacional y promete trabajar por el país

Rechazo unánime del Concejo Deliberante ante la violencia en sesiones pasadas

Quintela defiende a La Rioja y exige obras al Gobierno nacional tras críticas a Milei

Milei resalta inversiones en Catamarca y San Juan mientras critica a Quintela

Ejercicios militares en Anillaco: impacto en la seguridad local y la comunidad

Docentes de la UNLaR paralizan actividades en reclamo de mejoras salariales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar