Defensa de Daniela Herrera Piedrabuena: su rol en el Tribunal Oral Federal de La Rioja.

La Jefa de Despacho interina en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, emitió un comunicado en respuesta a las críticas del secretario general de la Regional 9 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Juan Pablo Tripputi. En su defensa, Herrera negó que su nombramiento se deba a su parentesco con un magistrado federal, destacando que ser hija de un juez no define su trayectoria profesional.
La funcionaria resaltó que ingresó al tribunal en 2017 y ha acumulado experiencia suficiente en el fuero penal federal. Desde julio de 2023, se desempeñó en la Fiscalía General del mismo tribunal, tras acceder a este cargo mediante un concurso público. Además, subrayó su posición en el orden de mérito en otros concursos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Herrera también enumeró sus credenciales académicas, incluyendo su título de abogada por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y su formación en diversas áreas del derecho. Para justificar su designación, citó el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece criterios de aptitud y antigüedad en la cobertura de cargos judiciales.
Finalmente, hizo un llamado a valorar el profesionalismo de las mujeres en el ámbito judicial, abogando por que su carrera no se reduzca a sus vínculos familiares.