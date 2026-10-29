Jueves, 29 de Octubre 2026
Política

Ejercicios militares en Anillaco: impacto en la seguridad local y la comunidad

El sargento Guillermo Álvarez anunció que se realizaron ejercicios militares en Anillaco, destacando la positiva respuesta comunitaria y la planificación de más actividades para el próximo año.

Redacción
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El ejercicio "Pegaso" se llevó a cabo en Anillaco como parte de un programa de adiestramiento del Comando Conjunto del Ejército. Este simulacro de combate urbano se diseñó para preparar a las fuerzas ante una hipotética invasión enemiga, priorizando la protección de la población civil. El sargento Guillermo Álvarez, del área de Prensa del Tercer Cuerpo de Ejército, destacó la buena recepción de los vecinos durante el operativo.

Los permisos necesarios para realizar estas maniobras fueron solicitados en noviembre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Seguridad provincial. Álvarez mencionó que el contacto cercano con la comunidad es fundamental para fortalecer los lazos y fomentar futuras incorporaciones a las fuerzas armadas. También anticipó que se planean más ejercicios en el territorio riojano para el próximo año.

El sargento reflexionó sobre la importancia de superar estigmas del pasado relacionados con las dictaduras militares, subrayando que el Ejército hoy no solo se enfoca en la preparación operacional, sino que también brinda apoyo constante a la comunidad en situaciones de emergencia, como inundaciones.

Etiquetas: anillaco ejército ejercicio pegaso simulacro seguridad comunidad
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