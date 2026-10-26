Diego Rivero se prepara para liderar el Ministerio de Vivienda en medio de una licencia clave.

Diego Rivero asumirá interinamente el Ministerio de Vivienda en un momento crítico, buscando continuar las políticas de acceso a la vivienda digna en La Rioja. Su experiencia es clave para enfrentar los desafíos habitacionales y la mejora de la infraestructura en la región.

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Diego Rivero asumirá el Ministerio de Vivienda en reemplazo de Ariel Puy Soria, quien se encuentra de licencia por motivos personales. Esta decisión busca asegurar la continuidad de las políticas de vivienda en la región, en un momento donde se evalúan diversos proyectos para mejorar la infraestructura habitacional.

Rivero, con una amplia trayectoria en la política local, se enfrenta a un reto importante al tomar las riendas del ministerio. Su nombramiento ha generado expectativas tanto en el ámbito gubernamental como en la comunidad, que espera que implemente iniciativas que aborden las necesidades habitacionales de los ciudadanos.

La gestión de Puy Soria se ha centrado en aumentar la accesibilidad a la vivienda digna, un desafío aún vigente en la provincia. Durante su interinato, Rivero tiene la intención de consolidar proyectos estratégicos y fomentar la colaboración con otros organismos para el beneficio de la población. Los próximos días serán cruciales para definir las prioridades de su gestión.