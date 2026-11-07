Sábado, 7 de Noviembre 2026
Política

Celeste Maidana asume como diputada y plantea desafíos a la agenda de La Libertad Avanza

Celeste Maidana asumió como diputada provincial en La Rioja, destacando su esfuerzo personal y distanciamiento del partido libertario. Criticó recortes económicos y priorizó acuerdos en su gestión legislativa. Su enfoque está en defender derechos y mejorar la situación de los trabajadores.

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La nueva diputada provincial Celeste Maidana tomó juramento en la Legislatura riojana en un ambiente cargado de expectativas. En sus primeras declaraciones, destacó que su llegada a la Cámara de Diputados es resultado de su esfuerzo personal y territorial, y manifestó su distanciamiento de la conducción local del partido libertario liderado por Javier Milei.

Maidana también abordó las tensiones políticas que rodearon su incorporación, señalando diferencias significativas con las autoridades provinciales de su partido, además de denunciar maniobras de desprestigio en redes sociales atribuidas a su entorno partidario. En una conversación con MEDIOS RIOJA, subrayó que su lugar en la lista no fue un regalo, y explicó que desde el año pasado ha tenido problemas personales con la dirigencia de La Libertad Avanza, que llevaron a su decisión de desvincularse pacíficamente.

En cuanto a la situación socioeconómica actual, la diputada expresó su crítica basándose en su experiencia en el sector privado y destacó que, aunque sigue apoyando a Milei, no coincide con algunas de sus políticas, especialmente en lo que respecta a los recortes que afectan a los trabajadores y la clase media. Maidana se comprometió a priorizar la búsqueda de acuerdos en su labor legislativa, enfocándose en proyectos que beneficien a la comunidad sin importar su origen político.

Etiquetas: la rioja celeste maidana legislatura política provincial diputados gobierno provincial
TL;DR

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