Pedro Alliana inicia su mandato en Paraguay en medio de una grave crisis económica.

Pedro Alliana asumió como nuevo presidente de Paraguay en una ceremonia en el Congreso Nacional en Asunción, tras la destitución de Santiago Peña debido a la crisis de Ueno Bank. Su elección busca completar el período constitucional hasta 2028, en medio de un contexto de crisis financiera y política.
Conocido como "Mangui", Alliana es un destacado miembro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del movimiento Honor Colorado. En su primer discurso, se comprometió a gobernar con humildad y a enfocarse en las necesidades de los sectores más vulnerables, resaltando la importancia de restablecer la confianza en las instituciones.
A medida que enfrenta desafíos económicos y políticos, el nuevo presidente tendrá que demostrar su capacidad de liderazgo en los próximos meses, lo cual será fundamental para su administración y el futuro del país. La comunidad está atenta a las decisiones que tome para abordar las problemáticas actuales y responder a las demandas de la ciudadanía.