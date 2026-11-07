Sábado, 7 de Noviembre 2026
Internacional

Pedro Alliana inicia su mandato en Paraguay en medio de una grave crisis económica.

Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay en un contexto de crisis financiera y política, enfrentando el desafío de atender a los sectores más vulnerables. Su liderazgo será clave para restablecer la confianza en las instituciones y fortalecer la economía del país.

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Pedro Alliana asumió como nuevo presidente de Paraguay en una ceremonia en el Congreso Nacional en Asunción, tras la destitución de Santiago Peña debido a la crisis de Ueno Bank. Su elección busca completar el período constitucional hasta 2028, en medio de un contexto de crisis financiera y política.

Conocido como "Mangui", Alliana es un destacado miembro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del movimiento Honor Colorado. En su primer discurso, se comprometió a gobernar con humildad y a enfocarse en las necesidades de los sectores más vulnerables, resaltando la importancia de restablecer la confianza en las instituciones.

A medida que enfrenta desafíos económicos y políticos, el nuevo presidente tendrá que demostrar su capacidad de liderazgo en los próximos meses, lo cual será fundamental para su administración y el futuro del país. La comunidad está atenta a las decisiones que tome para abordar las problemáticas actuales y responder a las demandas de la ciudadanía.

Etiquetas: paraguay asunción política crisis financiera gobierno elecciones
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