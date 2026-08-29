Lunes, 31 de Agosto 2026
Internacional

Las Leonas logran la gloria mundial y deslumbran al país con su triunfo

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos 3-1 en los shoot-outs. Este triunfo marca la tercera estrella en la historia del hockey argentino.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El seleccionado argentino femenino de hockey, conocido como Las Leonas, se consagró campeón del mundo tras vencer a Países Bajos por 3 a 1 en los shoot-outs, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Este triunfo marca la tercera estrella en la historia del equipo. María José Granatto anotó el gol que llevó a la definición por penales, mientras que la arquera Cristina Cosentino tuvo un papel clave en la victoria.

El partido se disputó en un Wagener Hockey Stadium lleno de aficionados, con Países Bajos como vigente campeón olímpico y defensor del título mundial. Argentina llegó a esta final de manera invicta, habiendo logrado cuatro victorias y dos empates. Durante el primer cuarto, Las Leonas mostraron un juego sólido, pero el primer gol del encuentro llegó a favor del equipo local, con un córner corto convertido por Yibbi Jansen a falta de 50 segundos para el segundo cuarto.

A pesar de la desventaja, Las Leonas no se dieron por vencidas y continuaron buscando el empate, logrando igualar el marcador antes de la definición por penales. Esta victoria reafirma la posición de Argentina en el hockey femenino a nivel mundial.

Etiquetas: argentina hockey las leonas campeonato mundial deportes país bajos
TL;DR

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