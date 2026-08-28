Tiziana Flores, representante argentina en el Mundial de Gimnasia Aeróbica, destaca en Salta

Tiziana Flores representará a Argentina en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica del 4 al 13 de septiembre en Pamplona. La atleta competirá en pruebas individuales y en conjunto.

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Tiziana Flores, una gimnasta de Salta, representará a Argentina en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Pamplona, en el estadio Navarra Arena. Flores competirá en la categoría Youth tanto en la prueba individual como en la prueba por equipos.

La joven ha superado un riguroso proceso de preparación y ha destacado en torneos clasificatorios para formar parte de esta delegación. "Estoy muy feliz de cumplir este sueño y representar con orgullo a Salta y a la Argentina", expresó la atleta, quien también reconoce la importancia del apoyo de su entorno y cuerpo técnico en su trayectoria.

Con la expectativa de enfrentarse a las mejores gimnastas del mundo, Tiziana busca aprovechar esta oportunidad para aprender y crecer en su carrera deportiva, llevando consigo la ilusión de dejar en alto el nombre de su país.