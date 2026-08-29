Las Leonas vuelven a brillar: campeonas del mundo en hockey sobre césped

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en hockey, sumando su tercer título en la historia. Este triunfo reafirma su dominio en el deporte y entusiasma a los fanáticos.

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Las Leonas se coronaron campeonas del mundo en el Mundial de Hockey Femenino, después de una emocionante final que se llevó a cabo en Ámsterdam. Este triunfo marca un hito importante para el equipo argentino, consolidándose como uno de los más destacados en la historia del hockey internacional.

El equipo, liderado por su capitana, mostró un desempeño excepcional a lo largo del torneo, superando a competidoras de alto nivel. La final fue un enfrentamiento reñido, donde las jugadoras demostraron su habilidad y estrategia en el campo.

Con este nuevo título, Argentina suma otra estrella a su trayectoria en el hockey, reafirmando su lugar en la elite de este deporte. Las Leonas celebrarán este logro en su regreso al país, donde los aficionados esperan rendirles homenaje por su esfuerzo y dedicación.