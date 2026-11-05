Nuevos desafíos en seguridad: Martín Yoma asume como ministro en La Rioja

Este viernes, el gobernador Ricardo Quintela tomará juramento a Martín Yoma como nuevo ministro de Seguridad, en un acto clave para abordar la creciente preocupación por la inseguridad en La Rioja. La ciudadanía espera medidas efectivas para recuperar la confianza en las instituciones.

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El gobernador Ricardo Quintela tomará juramento a Martín Yoma como nuevo ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos este viernes 6 de noviembre a las 8:30 horas en la Residencia Oficial N° 1. Yoma, quien es abogado y ex Defensor General Adjunto, reemplaza a Miguel Zárate en un momento crítico para la seguridad en La Rioja.

La llegada de Yoma al gabinete provincial es parte de una estrategia para mejorar la gestión en seguridad, un tema que ha generado preocupación en la comunidad. Su experiencia en el ámbito jurídico se espera que ayude a implementar políticas más efectivas y a consolidar el trabajo con el Servicio Penitenciario Provincial.

La asunción se produce en un contexto donde la seguridad es prioritaria en la agenda pública, y la ciudadanía ha manifestado dudas sobre la eficacia de las políticas actuales. Los analistas sugieren que Yoma podría introducir un cambio significativo en el enfoque de la seguridad, buscando no solo mantener el orden, sino también abordar las causas de la delincuencia.

El acto de juramento se presenta como una oportunidad para que el gobierno provincial reafirme su compromiso en la lucha contra el delito, generando altas expectativas entre los ciudadanos sobre los resultados de la gestión de Yoma en el futuro próximo.