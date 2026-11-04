Miércoles, 4 de Noviembre 2026
Política

Quintela respalda decreto que busca contener el impacto de tarifas en la provincia

El gobernador Ricardo Quintela defendió el decreto provincial que evita aumentar tarifas en La Rioja, cuestionando la inconstitucionalidad planteada por el Gobierno nacional. Aseguró que resguardar el acceso a servicios esenciales es fundamental en el actual contexto económico.

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El gobernador Ricardo Quintela criticó severamente la decisión del Gobierno nacional de presentar un recurso judicial que busca declarar la inconstitucionalidad de un decreto provincial. Este decreto establece que no se trasladarán los aumentos de tarifas nacionales a los usuarios de La Rioja.

En sus redes sociales, Quintela señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha involucrado en este conflicto, calificando la demanda como amañada. El mandatario argumentó que la medida provincial es necesaria para garantizar el acceso a servicios esenciales en un contexto económico adverso.

Quintela reafirmó que la normativa provincial respalda la decisión de no aplicar los incrementos tarifarios, afirmando que "el ajuste salvaje al pueblo tiene un límite en La Rioja". Destacó que los derechos al agua, energía y conectividad son prioritarios frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela decreto provincial política gobierno nacional tarifas
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