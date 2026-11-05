Jueves, 5 de Noviembre 2026
Política

Reinoso responsabiliza a Menem y Visconti por la crisis en Arauco

El diputado Julio Reinoso criticó a la dirigencia de La Libertad Avanza por ignorar la crisis que enfrentan los productores de Arauco, mientras avanza el proyecto de Emergencia Olivícola. La norma busca ofrecer apoyo financiero y tarifario a un sector afectado por hongos y problemas económicos.

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El diputado provincial Julio Reinoso criticó a la dirigencia de La Libertad Avanza en medio del avance del proyecto para declarar la Emergencia Olivícola en La Rioja. Reinoso se refirió a la reciente visita de los referentes de LLA, Martín Menem y Gino Visconti, en el departamento Arauco, señalando que los diputados nacionales no comprenden la realidad económica que enfrentan los productores locales.

El legislador afirmó que “en Arauco todos tienen problemas”, resaltando la desconexión de los visitantes con la situación en la región. Además, cuestionó a Visconti, recordando sus raíces en Villa Mazán y sugiriendo que debería prestar más atención a los desafíos que enfrentan los productores.

Reinoso también abordó la crisis que afecta no solo a la olivicultura, sino también al sector vitivinícola, destacando el deterioro del panorama productivo histórico de Arauco. En cuanto al proyecto legislativo, mencionó que se acordó remitirlo a un plenario de comisiones para mejorar su contenido, con el objetivo de facilitar herramientas al Ejecutivo provincial para brindar apoyo a los productores.

Etiquetas: la rioja arauco emergencia olivícola gobierno provincial política producción
TL;DR

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