Viernes, 6 de Noviembre 2026
Política

Intendentes riojanos defienden a Quintela y demandan revisión de tarifas de CAMMESA

Intendentes de La Rioja respaldan al gobernador Quintela en su disputa judicial con CAMMESA, advirtiendo que los aumentos en tarifas afectarán a los usuarios. Destacan la importancia de proteger a la clase media y sectores vulnerables frente a la política de ajuste del Gobierno Nacional.

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Intendentes riojanos defienden a Quintela y demandan revisión de tarifas de CAMMESA
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Los intendentes de La Rioja emitieron un pronunciamiento en apoyo al gobernador Ricardo Quintela en medio del conflicto judicial con CAMMESA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este respaldo surge a raíz de una demanda contra el decreto provincial que congeló el traslado de aumentos en el transporte de energía a las facturas de los usuarios de la provincia.

Los jefes comunales afirmaron que la acción judicial se dirige contra la provincia, pero afecta directamente a los usuarios. En un documento titulado «En defensa del federalismo, la Constitución provincial y los derechos de nuestro pueblo», destacaron la importancia de absorber parte de los costos tarifarios para proteger a la clase media y a los sectores vulnerables en el actual contexto socioeconómico.

Criticaron el pedido de CAMMESA para que se apliquen los incrementos de forma inmediata en las boletas durante el proceso judicial, argumentando que la autonomía provincial debe ser respetada. Además, cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, las cuales consideran que favorecen la rentabilidad del capital especulativo en detrimento de los ciudadanos.

Finalmente, los intendentes aseguraron su apoyo a las acciones legales del Ejecutivo riojano y advirtieron sobre el impacto que este caso podría tener en otras provincias.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela justicia conflicto judicial gobierno provincial servicios públicos
TL;DR

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