La Rioja se prepara para recibir al papa León XIV con actividades en las Postas del Encuentro

La Rioja se sumará a la red nacional de Postas del Encuentro, un espacio para unir a comunidades en oración durante la visita del papa León XIV. Las actividades se realizarán del 8 al 11 de noviembre en varias localidades, aunque aún no se han definido los horarios ni el lugar específico en la provincia. La participación busca fortalecer la fraternidad y conexión entre fieles de diferentes regiones.

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La provincia de La Rioja se integrará a la red nacional de Postas del Encuentro, una iniciativa que reunirá a comunidades de todo el país en oración y actividades durante la visita del papa León XIV a Argentina. Este evento, programado entre el 8 y el 11 de noviembre, coincidirá con la agenda del Pontífice en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Hasta ahora, se han confirmado 44 espacios en 36 localidades de diez provincias, lo que incluye a La Rioja. Las actividades se llevarán a cabo en parroquias, santuarios, universidades y otros espacios comunitarios. Sin embargo, aún no se han especificado los lugares ni los horarios de las actividades en La Rioja.

Las experiencias confirmadas en otras provincias incluyen la instalación de pantallas en la catedral San Antonio de Padua de Oberá, Misiones, para seguir la misa papal, y actividades en la basílica de la Inmaculada Concepción de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También habrá postas en el Gran Buenos Aires y en localidades de La Pampa, San Luis y Córdoba.