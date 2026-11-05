Viernes, 6 de Noviembre 2026
La Rioja

Corte de energía afecta a Guandacol tras accidente de tránsito este jueves

Un corte de energía afecta a Guandacol tras un accidente de tránsito que dañó una columna de media tensión. EDELAR trabaja en la reparación y el restablecimiento del servicio. La comunidad exige mejoras en la infraestructura eléctrica para evitar futuros inconvenientes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este jueves, un corte parcial del servicio de energía eléctrica afecta a la localidad de Guandacol, en el departamento General Felipe Varela, debido a un accidente de tránsito. Un vehículo colisionó contra una columna de media tensión, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en la zona.

Personal técnico de EDELAR se encuentra trabajando en el lugar para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio lo antes posible. Este tipo de cortes, aunque no son infrecuentes, generan inquietud entre los vecinos, quienes dependen de la energía eléctrica para sus actividades cotidianas.

La empresa ha habilitado la línea gratuita 0800-777-333527 para cualquier emergencia, consulta o reclamo técnico. Además, se han suscitado discusiones sobre la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica en la región, que es vulnerable a fenómenos climáticos y accidentes, lo que lleva a la comunidad a esperar no solo una pronta solución al corte, sino también medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro.

Etiquetas: guandacol general felipe varela corte de energía accidente de tránsito edelar infraestructura eléctrica
TL;DR

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