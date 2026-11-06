Sábado, 7 de Noviembre 2026
La Rioja

Obras del bypass en Guandacol comenzarán antes de febrero de 2027, generando expectativas en la región.

La construcción del bypass de Guandacol comenzará antes de febrero de 2027, con una inversión que busca mejorar la infraestructura y generar oportunidades económicas en la región. Se estima que la obra, de 4 kilómetros, reducirá el tránsito pesado en el centro de Guandacol, beneficiando a localidades cercanas como Villa Unión y Villa Castelli.

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Redacción Equipo Editorial
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Obras del bypass en Guandacol comenzarán antes de febrero de 2027, generando expectativas en la región.
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La construcción del bypass de Guandacol avanza con el Gobierno de La Rioja y Vicuña Corp. definiendo los pasos necesarios para su ejecución. Este proyecto busca desviar el tránsito pesado del centro de Guandacol, una situación que ha generado preocupación entre los vecinos debido a las condiciones de circulación y los riesgos asociados.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con José Morea, director País de Vicuña Corp., junto a autoridades provinciales y legisladores. Se estima que la obra comenzará antes de febrero de 2027 y tendrá una duración de diez meses, con un trazado de aproximadamente 4 kilómetros que conectará la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 506.

El proyecto también se enmarca en un contexto más amplio de infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, que incluye los depósitos de cobre y oro en San Juan. La participación de trabajadores y empresas locales en la ejecución del bypass es fundamental, buscando no solo mejorar la infraestructura, sino también generar oportunidades económicas en Guandacol y localidades cercanas como Villa Unión y Vinchina.

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó que el proceso licitatorio ya está en marcha, promoviendo la inclusión de empresas riojanas en la obra, lo que podría potenciar el valor social que la minería moderna puede aportar a la región.

Etiquetas: la rioja guandacol bypass obras públicas gobierno provincial infraestructura
TL;DR

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