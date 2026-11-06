Viernes, 6 de Noviembre 2026
La Rioja

Avances en el bypass de Guandacol: nuevas expectativas para la región antes de 2027

La construcción de la variante de Guandacol comenzará antes de febrero de 2027, con una extensión de cuatro kilómetros para desviar el tránsito pesado y generar empleo local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Avances en el bypass de Guandacol: nuevas expectativas para la región antes de 2027
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La construcción de la variante de Guandacol avanza con la colaboración del Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña Corp.. Esta infraestructura tiene como finalidad desviar el tránsito pesado fuera del área urbana, mejorando así la seguridad vial y generando oportunidades laborales para trabajadores y proveedores locales. El proceso de licitación ya ha comenzado y se espera que las obras inicien antes de febrero de 2027.

Durante una reunión, el gobernador Ricardo Quintela y el director País de Vicuña Corp., José Morea, discutieron los pasos a seguir para la ejecución de esta obra, que se estima tomará diez meses una vez comenzadas. También participaron la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali, y los intendentes de Felipe Varela y General Lamadrid, Hugo Páez y Luis Orquera, entre otros.

La variante, que tendrá una longitud aproximada de cuatro kilómetros, conectará la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 506. Su implementación busca reducir la circulación de vehículos pesados en el centro de Guandacol, disminuyendo así el ruido y los riesgos asociados con el tránsito en las calles de la localidad. Durante la reunión, también se trataron los permisos necesarios para el avance de los trabajos y el mantenimiento de la Ruta Provincial 506.

Etiquetas: la rioja guandacol obras públicas gobierno provincial tránsito pesado empleo
TL;DR

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