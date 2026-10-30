Viernes, 30 de Octubre 2026
Policiales

Colectivo frena de golpe y una joven de 22 años queda con traumatismo de cráneo

Una joven de 22 años sufrió un traumatismo de cráneo tras un fuerte impacto en un colectivo de Rioja Bus en la capital provincial. Fue asistida y trasladada al hospital por el DEM 107.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Colectivo frena de golpe y una joven de 22 años queda con traumatismo de cráneo
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una joven de 22 años, identificada como Salomé Castillo, fue asistida y trasladada por el servicio de emergencias tras sufrir un accidente en un colectivo de Rioja Bus. El incidente ocurrió alrededor de las 18:45 en la intersección de las calles Las Vicuñas y Gaucho Rivero, en la capital provincial.

La pasajera sufrió un fuerte impacto debido a una brusca maniobra del chofer, quien realizó una frenada repentina. Como resultado, la joven perdió la estabilidad y colisionó contra el asiento delantero del colectivo, lo que le provocó un traumatismo de cráneo.

Después de recibir la alerta, personal policial y de rescate llegó al lugar. Los primeros en atenderla confirmaron la gravedad de la lesión, y minutos después, una ambulancia del DEM 107 la estabilizó y la trasladó a un centro de salud para recibir atención médica adecuada. En el operativo participaron también los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito rioja bus salud bomberos voluntarios policía provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6405 articles →

Artículos relacionados

Urgente: Niño de dos años en estado crítico por ahogamiento en barrio Eva Perón

La Justicia de La Rioja solicita prisión condicional para un deudor de alimentos

Buscan automóvil involucrado en accidente que dejó un motociclista herido en Chilecito

Hombre en Chepes recibe condena por un año y medio de prisión por violencia de género

Tragedia en barrio Néstor Kirchner: un joven de 21 años fallecido en su hogar

Detenido un joven de 19 años por posesión de cannabis tras evadir control policial en La Rioja

La exhumación de un cachorro en La Rioja: un caso de maltrato animal que conmueve a la comunidad

Detenido un joven en el barrio Hospital por intento de robo de portón

Policías de Chepes enfrentan agresiones de conductor ebrio y su hermano es apresado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar