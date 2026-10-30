Colectivo frena de golpe y una joven de 22 años queda con traumatismo de cráneo

Una joven de 22 años, identificada como Salomé Castillo, fue asistida y trasladada por el servicio de emergencias tras sufrir un accidente en un colectivo de Rioja Bus. El incidente ocurrió alrededor de las 18:45 en la intersección de las calles Las Vicuñas y Gaucho Rivero, en la capital provincial.
La pasajera sufrió un fuerte impacto debido a una brusca maniobra del chofer, quien realizó una frenada repentina. Como resultado, la joven perdió la estabilidad y colisionó contra el asiento delantero del colectivo, lo que le provocó un traumatismo de cráneo.
Después de recibir la alerta, personal policial y de rescate llegó al lugar. Los primeros en atenderla confirmaron la gravedad de la lesión, y minutos después, una ambulancia del DEM 107 la estabilizó y la trasladó a un centro de salud para recibir atención médica adecuada. En el operativo participaron también los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia.