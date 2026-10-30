Colectivo frena de golpe y una joven de 22 años queda con traumatismo de cráneo

Una joven de 22 años sufrió un traumatismo de cráneo tras un fuerte impacto en un colectivo de Rioja Bus en la capital provincial. Fue asistida y trasladada al hospital por el DEM 107.

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Una joven de 22 años, identificada como Salomé Castillo, fue asistida y trasladada por el servicio de emergencias tras sufrir un accidente en un colectivo de Rioja Bus. El incidente ocurrió alrededor de las 18:45 en la intersección de las calles Las Vicuñas y Gaucho Rivero, en la capital provincial.

La pasajera sufrió un fuerte impacto debido a una brusca maniobra del chofer, quien realizó una frenada repentina. Como resultado, la joven perdió la estabilidad y colisionó contra el asiento delantero del colectivo, lo que le provocó un traumatismo de cráneo.

Después de recibir la alerta, personal policial y de rescate llegó al lugar. Los primeros en atenderla confirmaron la gravedad de la lesión, y minutos después, una ambulancia del DEM 107 la estabilizó y la trasladó a un centro de salud para recibir atención médica adecuada. En el operativo participaron también los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia.