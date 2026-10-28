La exhumación de un cachorro en La Rioja: un caso de maltrato animal que conmueve a la comunidad

La Justicia en Anillaco ordenó la exhumación de un perrito presuntamente asesinado para realizar una autopsia. Este fallo histórico busca establecer la causa de muerte y sentar un precedente en maltrato animal.

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La localidad de Anillaco ha sido el centro de atención debido a un fallo judicial que ordena la exhumación del cuerpo de un perro, presuntamente víctima de maltrato fatal. Esta medida, considerada histórica en la provincia de La Rioja, busca determinar las causas de la muerte a través de una autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

Una jueza local ha dispuesto que se lleve a cabo este procedimiento en el marco de una causa por maltrato animal. La intervención del Cuerpo Forense tiene como objetivo recolectar pruebas que clarifiquen la causal de la muerte del animal, estableciendo un precedente importante en la investigación de delitos contra la fauna urbana en la región.

El caso ha generado gran expectativa en la comunidad, resaltando el papel de la justicia en situaciones de crueldad animal. Los resultados preliminares de los peritajes forenses son esperados con interés, ya que podrían marcar un hito en la jurisprudencia local sobre este tipo de delitos.