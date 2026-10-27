Sospechoso de la muerte de "Manincho" arrestado: impacto en la comunidad de Aimogasta

El operativo judicial por la muerte del burrito "Manincho" culminó con la detención del principal sospechoso en el barrio Estación, donde se halló carne faenada y restos del animal. La investigación avanza para esclarecer los hechos y determinar la implicancia de otros posibles involucrados.

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La investigación sobre la muerte del burrito «Manincho» ha avanzado tras un operativo realizado en el barrio Estación. En este operativo, las fuerzas policiales lograron localizar al principal sospechoso, quien se ocultaba debajo de un colchón en una vivienda, donde también se encontró una cantidad significativa de carne faenada y restos del animal.

Este hecho ha generado una profunda conmoción en la comunidad, y la secuencia de los eventos se ha ido esclareciendo gracias a la recolección de rastros y evidencias. Según las investigaciones, el burrito fue sustraído de su corral y trasladado a través de un terreno montañoso, cruzando una ruta hacia una zona boscosa. Allí, se halló una piedra grande con manchas de sangre que habría sido utilizada en el ataque al animal.

Los investigadores continuaron siguiendo el rastro, encontrando partes del burrito, incluyendo su cabeza y un bulto correspondiente a su panza. La jueza Sandra Molina ordenó la inspección de dos inmuebles en el barrio Estación, donde se recogieron más evidencias. La causa sigue su curso judicial para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si hay otros implicados.