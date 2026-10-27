Martes, 27 de Octubre 2026
Policiales

Sospechoso de la muerte de "Manincho" arrestado: impacto en la comunidad de Aimogasta

El operativo judicial por la muerte del burrito "Manincho" culminó con la detención del principal sospechoso en el barrio Estación, donde se halló carne faenada y restos del animal. La investigación avanza para esclarecer los hechos y determinar la implicancia de otros posibles involucrados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Sospechoso de la muerte de "Manincho" arrestado: impacto en la comunidad de Aimogasta
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La investigación sobre la muerte del burrito «Manincho» ha avanzado tras un operativo realizado en el barrio Estación. En este operativo, las fuerzas policiales lograron localizar al principal sospechoso, quien se ocultaba debajo de un colchón en una vivienda, donde también se encontró una cantidad significativa de carne faenada y restos del animal.

Este hecho ha generado una profunda conmoción en la comunidad, y la secuencia de los eventos se ha ido esclareciendo gracias a la recolección de rastros y evidencias. Según las investigaciones, el burrito fue sustraído de su corral y trasladado a través de un terreno montañoso, cruzando una ruta hacia una zona boscosa. Allí, se halló una piedra grande con manchas de sangre que habría sido utilizada en el ataque al animal.

Los investigadores continuaron siguiendo el rastro, encontrando partes del burrito, incluyendo su cabeza y un bulto correspondiente a su panza. La jueza Sandra Molina ordenó la inspección de dos inmuebles en el barrio Estación, donde se recogieron más evidencias. La causa sigue su curso judicial para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si hay otros implicados.

Etiquetas: la rioja barrio estación investigación judicial maltrato animal policía justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6359 articles →

Artículos relacionados

Grave accidente en Chamical: trabajador de la construcción cae del techo del Banco Nación

Accidente en Chilecito: mujer de 66 años sufre lesiones en vuelco de vehículo

Traumatismo de cráneo en Antártida III: preocupación entre los vecinos por la violencia familiar

Accidente en La Rioja: joven herido con fractura tras choque de motos y utilitario

Violencia en Chamical: familia sufre ataque de motociclistas con daños materiales

Penas de hasta 6 años por deepfakes sexuales: la advertencia de la jueza Cabral

Tragedia en Villa Castelli: un hombre de 74 años muere por quemaduras severas

Empleado judicial en La Rioja bajo investigación por presunta corrupción en su función

La Cámara Tercera pide una pena ejemplar de 9 años por abuso sexual en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar