Confusión entre vecinos de Anillaco por maniobras militares no comunicadas

Las maniobras militares en Anillaco generaron preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor transparencia. El Gobierno provincial se compromete a garantizar la seguridad y evitar situaciones similares.

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Las maniobras militares realizadas en Anillaco han generado preocupación entre los vecinos de la localidad, quienes expresaron su malestar por la falta de información previa a las autoridades provinciales. Esta situación ha suscitado inquietud en la comunidad, afectada por operaciones que excedieron lo originalmente anunciado.

El Gobierno de la Provincia de La Rioja ha decidido solicitar informes para esclarecer responsabilidades, enfatizando que la tranquilidad de la población es una prioridad. Se ha subrayado que todas las actividades de este tipo deben llevarse a cabo con estrictas condiciones de seguridad y una adecuada planificación.

La falta de comunicación ha sido un aspecto crítico, lo que ha llevado a la comunidad a exigir mayor transparencia por parte de las autoridades. En respuesta a estas inquietudes, el Gobierno provincial ha ratificado su compromiso de evitar que situaciones similares ocurran en el futuro, implementando medidas para garantizar la seguridad de los vecinos.

La administración provincial buscará establecer un canal de diálogo más fluido con la población y coordinar con las autoridades correspondientes para asegurar que futuras actividades militares cuenten con la debida autorización y se realicen bajo un protocolo de seguridad que resguarde a la comunidad.