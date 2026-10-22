Ley provincial prohíbe el uso de celulares en escuelas para mejorar la concentración estudiantil

El gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley Provincial N.º 10.913, que prohíbe el uso de dispositivos móviles en escuelas de La Rioja, buscando mejorar la socialización y combatir el ciberbullying. La ley será plenamente implementada para el ciclo lectivo 2027.

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El gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley Provincial N.º 10.913, que regula el uso de tecnología móvil en las instituciones educativas de La Rioja. Esta normativa prohíbe el uso de teléfonos celulares, tablets, relojes inteligentes y otros dispositivos con acceso a internet durante toda la jornada escolar, incluyendo los recreos, con el fin de fomentar la interacción y el juego al aire libre entre los estudiantes.

En el nivel inicial y primario, la restricción es total, mientras que en el nivel secundario se permitirá el uso de dispositivos solo con autorización docente para fines pedagógicos. La ley busca abordar problemáticas como el aislamiento social, el consumo excesivo de contenido digital y el ciberbullying, así como combatir la ludopatía infantil y juvenil promovida por las apuestas online.

La implementación de esta ley comenzará con un periodo de reglamentación junto a directivos y docentes para establecer cómo se custodiarán los dispositivos ingresados. Se espera que la aplicación completa de la normativa esté lista para el inicio del ciclo lectivo 2027.