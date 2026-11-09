Lunes, 9 de Noviembre 2026
La Rioja

Alerta en La Rioja por suplantación de periodista: la información no es oficial

NUEVA RIOJA alerta sobre mensajes fraudulentos de supuestas periodistas. Se identificaron números de contacto no oficiales. Se insta a verificar comunicaciones para evitar confusiones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La redacción de NUEVA RIOJA ha emitido un comunicado alertando a la comunidad sobre la circulación de mensajes enviados por una persona que se presenta como Valentina y Valeria Martínez, quien afirma ser periodista del medio. Se aclara que ninguna persona con ese nombre forma parte del equipo de trabajo de NUEVA RIOJA.

Entre los números telefónicos desde los cuales se han enviado estas comunicaciones se encuentran: +54 9 3804 97-4711, +54 9 3795 11-0918 y +54 9 3773 47-2515. El diario solicita a instituciones, organismos, empresas y particulares que hayan recibido mensajes de estos números que no los consideren como comunicaciones oficiales ni atribuyan al medio los pedidos o gestiones realizadas a través de ellos.

NUEVA RIOJA también deslinda toda responsabilidad por los contactos que personas ajenas puedan establecer utilizando indebidamente su nombre. Esta advertencia busca evitar confusiones y resguardar a quienes reciben este tipo de mensajes, destacando la importancia de verificar la autenticidad de las comunicaciones en un contexto donde la desinformación puede propagarse rápidamente.

Los ciudadanos son instados a actuar con precaución y a comunicarse directamente con el medio en caso de recibir mensajes sospechosos, protegiendo así la integridad del diario y de la comunidad.

Etiquetas: la rioja nueva rioja desinformación comunicaciones oficiales alerta comunitaria seguridad
TL;DR

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