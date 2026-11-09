Lunes, 9 de Noviembre 2026
La Rioja

Horarios especiales de Rioja Bus en noviembre: cambios que impactan a los usuarios

Se modifican los horarios de Rioja Bus para los días no laborables de noviembre. Los usuarios deben revisar los horarios, ya que las frecuencias variarán según el día.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Secretaría de Transporte y Movilidad de La Rioja ha anunciado modificaciones en el servicio de Rioja Bus para los días no laborables de noviembre. Los usuarios deben revisar los horarios debido a las variaciones en el cronograma de circulación.

El servicio urbano comenzará el lunes 9 a las 7 horas y operará con la frecuencia habitual de feriados. El martes 10, los colectivos saldrán a las 6 horas, pero la frecuencia se reducirá a partir del mediodía. Para el jueves 12, el horario de salida será también a las 6 horas, manteniendo la frecuencia de los sábados.

En cuanto a las líneas rurales, el lunes 9 no habrá servicio. Sin embargo, el martes 10, la Ruta N° 5 funcionará normalmente, mientras que la Ruta N° 6 operará con el horario de un día lunes. El jueves 12, la Ruta N° 5 ofrecerá servicio habitual, brindando opciones de transporte a los usuarios.

Desde la Secretaría, se ha instado a los pasajeros a planificar sus traslados con anticipación, especialmente en días de alta demanda como festividades y feriados. Estos cambios buscan mejorar la movilidad y el acceso a diferentes destinos en la provincia.

Etiquetas: la rioja transporte público cambios en horarios servicio de colectivos gobierno provincial movilidad urbana
TL;DR

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