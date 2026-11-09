Horarios especiales de Rioja Bus en noviembre: cambios que impactan a los usuarios

La Secretaría de Transporte y Movilidad de La Rioja ha anunciado modificaciones en el servicio de Rioja Bus para los días no laborables de noviembre. Los usuarios deben revisar los horarios debido a las variaciones en el cronograma de circulación.
El servicio urbano comenzará el lunes 9 a las 7 horas y operará con la frecuencia habitual de feriados. El martes 10, los colectivos saldrán a las 6 horas, pero la frecuencia se reducirá a partir del mediodía. Para el jueves 12, el horario de salida será también a las 6 horas, manteniendo la frecuencia de los sábados.
En cuanto a las líneas rurales, el lunes 9 no habrá servicio. Sin embargo, el martes 10, la Ruta N° 5 funcionará normalmente, mientras que la Ruta N° 6 operará con el horario de un día lunes. El jueves 12, la Ruta N° 5 ofrecerá servicio habitual, brindando opciones de transporte a los usuarios.
Desde la Secretaría, se ha instado a los pasajeros a planificar sus traslados con anticipación, especialmente en días de alta demanda como festividades y feriados. Estos cambios buscan mejorar la movilidad y el acceso a diferentes destinos en la provincia.