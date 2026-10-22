Jueves, 22 de Octubre 2026
La Rioja

Remiseros de La Rioja piden ajuste tarifario por presión de Uber en el sector

El sector de remises en La Rioja pide un ajuste tarifario de entre el 15% y el 20% debido a la inflación y la competencia desleal de aplicaciones como Uber, que no cumplen las mismas regulaciones. Sin respuesta oficial, la operatividad del servicio está en riesgo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Remiseros de La Rioja piden ajuste tarifario por presión de Uber en el sector
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El sector de remises en la Capital riojana atraviesa una crisis significativa debido a la falta de ajuste en sus tarifas y la competencia desleal de aplicaciones de transporte. Juan Carlos De Leonardi, propietario de Remises La Rioja, ha solicitado un aumento tarifario entre el 15% y el 20% en un diálogo urgente con el Municipio. La última revisión tarifaria fue en noviembre y diciembre del año pasado, y la primera actualización programada para este año aún no se ha llevado a cabo.

De Leonardi enfatizó la desigualdad que enfrentan frente a plataformas como Uber, que operan sin las mismas regulaciones que los taxis y remises. Criticó que estas aplicaciones no pagan impuestos locales y se quedan con un 30% a 40% de las ganancias de los choferes, mientras que el sector tradicional enfrenta tarifas fijas y controles más estrictos.

Además, propuso que una posible solución sería liberar las tarifas del sector tradicional, aunque esta idea no ha recibido respuesta por parte de las autoridades. La falta de actualización tarifaria se vuelve crítica en un contexto inflacionario, donde la bajada de bandera podría alcanzar los $1.265 y un viaje promedio no excedería los $10.000.

Etiquetas: la rioja remises ajuste tarifario transporte inflación municipio
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6316 articles →

Artículos relacionados

Alerta amarilla por vientos en La Rioja: recomendaciones para la población

Intendentes de La Rioja se unen para enfrentar la crisis socioeconómica actual

Asueto administrativo en La Capital: trabajadores se preparan para un largo fin de semana.

Chilecito se recupera tras el corte de luz que afectó a toda la ciudad en la madrugada

Alerta amarilla por vientos intensos: precauciones necesarias en La Rioja desde hoy

Talleres de finanzas en Casa Pachakusi: una oportunidad para la autonomía en La Rioja

Corte de luz en la avenida Rosa Bazán afecta a numerosos vecinos de la zona

Cierre del ciclo lectivo en diciembre: estudiantes se preparan para el fin de clases en La Rioja

Comienza la preventa de entradas para la Chaya 2027: ¿qué expectativas hay?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar