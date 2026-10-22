Alerta amarilla en La Rioja: tormentas y vientos intensos afectarán la región

La Rioja se encuentra bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional debido a la amenaza de tormentas de variada intensidad y fuertes vientos. Esta alerta afecta especialmente a las zonas cordilleranas y la región de Cuyo, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 40 milímetros.
Se prevé la posibilidad de tormentas aisladas con intensa actividad eléctrica, así como ráfagas de viento que podrían superar los 70 a 90 km/h, lo que generará una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura en las áreas afectadas. Además, se ha emitido una alerta por vientos intensos del sector oeste y viento Zonda en zonas cordilleranas.
El fenómeno meteorológico también afecta a otras provincias, con una alerta naranja que incluye a Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe, donde se anticipan tormentas severas y acumulados de 60 a 100 milímetros. Los agricultores en La Rioja, particularmente en los sectores de vitivinicultura y olivicultura, deben estar atentos a los avisos del SMN para mitigar los posibles daños.