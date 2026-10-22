Cuidado de jóvenes en La Rioja: 27 adolescentes encuentran hogar alternativo

Actualmente, hay 27 niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos en La Rioja, buscando su reintegración familiar y comunitaria. Se activó un protocolo de búsqueda por un adolescente que se retiró de un hogar.

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En la provincia de La Rioja, actualmente hay aproximadamente 27 niños, niñas y adolescentes residiendo en tres dispositivos de cuidado alternativo. Las edades de estos jóvenes varían desde 45 días hasta 17 años, organizados por franjas etarias y las capacidades del sistema.

Javier Ahumada, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, explicó que la institucionalización es una medida excepcional que se adopta solo después de agotar los recursos familiares o comunitarios en situaciones de vulnerabilidad, malos tratos, abusos o negligencia. Estos hogares buscan ofrecer un ambiente que reemplace lo irremplazable, brindando el apoyo emocional propio de una familia.

Recientemente, se activó un protocolo de búsqueda para localizar a un adolescente que se retiró del Hogar Niño Alcalde, y se ha solicitado la intervención de la Policía y la Justicia. En caso necesario, se considerará activar la Alerta Sofía, un mecanismo crucial para la localización de jóvenes en situaciones de riesgo.

Ahumada también destacó que todos los hogares cuentan con un equipo técnico interdisciplinario enfocado en la restitución de derechos y la solución de las causas que llevaron a la institucionalización, promoviendo así el desarrollo y bienestar de los jóvenes a largo plazo.