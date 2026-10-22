Estudiantes riojanos brillan en concurso nacional de ahorro energético y son reconocidos por el gobernador

El gobernador Ricardo Quintela premió a 500 estudiantes en el certamen “Sembrando un Futuro Sostenible”, destacando proyectos innovadores sobre ahorro energético y cuidado ambiental. La iniciativa fomenta el desarrollo regional y el talento juvenil en La Rioja.

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El gobernador Ricardo Quintela participó en la premiación del segundo concurso “Sembrando un Futuro Sostenible”, realizado el 21 de octubre en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Este evento reunió a 500 estudiantes de quinto año del secundario de diversas instituciones, destacando la inclusión de colegios del interior provincial.

La fase final del certamen se llevó a cabo el 16 de octubre en Espacio 73, donde diez colegios presentaron proyectos relacionados con el ahorro energético y el cuidado ambiental. Durante la entrega de premios, Quintela agradeció la participación de estudiantes, docentes y familias, reconociendo los esfuerzos y la creatividad de los jóvenes. “Todos merecen el primer premio”, afirmó el mandatario.

El presidente de EDELaR, Jerónimo Quintela, resaltó la importancia del programa en la demostración del potencial que tienen los jóvenes para contribuir al desarrollo regional. En su discurso, instó a los participantes a seguir desarrollando sus ideas y a no limitar sus sueños por su juventud o su lugar de origen.