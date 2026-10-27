Detenidos por el robo y faenamiento del burrito "Manincho": un caso conmovedor en La Rioja

La conmoción en La Rioja es palpable tras el asesinato de «Burrito Manincho», un símbolo de la cultura local. Dos detenidos y un llamado a reforzar la protección animal suscitan el debate en la comunidad.

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La comunidad de La Rioja se encuentra profundamente conmovida y consternada tras el trágico suceso que ha puesto fin a la vida de «Burrito Manincho», un animal querido que simbolizaba la cultura y festividades locales. Este burrito, reconocido internacionalmente por haber sido campeón mundial, desempeñaba un papel crucial en las celebraciones religiosas de la región, acompañando al cura durante las fiestas patronales.

Recientemente se conoció que Burrito fue robado y posteriormente faenado, lo que ha llevado a la detención de dos personas que están a disposición de la Justicia. Su pérdida ha generado un intenso debate en la comunidad, donde muchos expresan su dolor y descontento ante la violencia que ha afectado a un símbolo tan querido. Las redes sociales se han inundado de condolencias y recuerdos en homenaje a Burrito Manincho.

La tristeza por su ausencia resuena en una provincia donde la tradición y la religiosidad están profundamente arraigadas, dejando un vacío en las festividades que unía a generaciones. Con la investigación en marcha, se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y se tomen medidas para prevenir futuros actos de violencia hacia los animales, garantizando la protección de este legado cultural.