Intervención policial salvó a mujer de un posible femicidio en Las Agaves

Un hombre fue demorado en la Capital riojana tras intentar asesinar a su pareja en el barrio Las Agaves. La rápida intervención policial evitó una tragedia.

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Este fin de semana, un hombre fue demorado en la Capital riojana tras intentar asesinar a su pareja en una vivienda del barrio Las Agaves. El rápido accionar de la Policía y el llamado oportuno de los vecinos fueron fundamentales para evitar una tragedia. El incidente ocurrió en un domicilio cercano a la avenida Primero de Marzo y la calle Los Alhelíes.

Los efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir alertas sobre gritos y pedidos de auxilio. Al ingresar, encontraron a la mujer pidiendo ayuda y escucharon amenazas de muerte. La víctima relató que fue agredida físicamente y amenazada con un cuchillo. Las primeras averiguaciones indicaron que el acusado había incumplido medidas de protección vigentes.

En el operativo participaron personal especializado en Violencia de Género, junto con efectivos de Criminalística y servicios de Emergencias Médicas. Afortunadamente, no fue necesario trasladar a la mujer a un centro de salud. El hombre quedó a disposición de la Justicia por disposición de la Fiscalía de turno. Las fuerzas de seguridad enfatizaron la relevancia del aviso vecinal, lo que permitió una intervención oportuna.

Si tú o alguien que conocés está en una situación de violencia de género, recordá que hay líneas de asistencia gratuitas y confidenciales disponibles las 24 horas: Línea 144 para atención y asesoramiento a nivel nacional; 911 para emergencias policiales y médicas inmediatas.