Martes, 27 de Octubre 2026
Policiales

Intervención policial salvó a mujer de un posible femicidio en Las Agaves

Un hombre fue demorado en la Capital riojana tras intentar asesinar a su pareja en el barrio Las Agaves. La rápida intervención policial evitó una tragedia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
Intervención policial salvó a mujer de un posible femicidio en Las Agaves
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este fin de semana, un hombre fue demorado en la Capital riojana tras intentar asesinar a su pareja en una vivienda del barrio Las Agaves. El rápido accionar de la Policía y el llamado oportuno de los vecinos fueron fundamentales para evitar una tragedia. El incidente ocurrió en un domicilio cercano a la avenida Primero de Marzo y la calle Los Alhelíes.

Los efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir alertas sobre gritos y pedidos de auxilio. Al ingresar, encontraron a la mujer pidiendo ayuda y escucharon amenazas de muerte. La víctima relató que fue agredida físicamente y amenazada con un cuchillo. Las primeras averiguaciones indicaron que el acusado había incumplido medidas de protección vigentes.

En el operativo participaron personal especializado en Violencia de Género, junto con efectivos de Criminalística y servicios de Emergencias Médicas. Afortunadamente, no fue necesario trasladar a la mujer a un centro de salud. El hombre quedó a disposición de la Justicia por disposición de la Fiscalía de turno. Las fuerzas de seguridad enfatizaron la relevancia del aviso vecinal, lo que permitió una intervención oportuna.

Si tú o alguien que conocés está en una situación de violencia de género, recordá que hay líneas de asistencia gratuitas y confidenciales disponibles las 24 horas: Línea 144 para atención y asesoramiento a nivel nacional; 911 para emergencias policiales y médicas inmediatas.

Etiquetas: la rioja violencia de género intento de asesinato policía barrio las agaves intervención policial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6361 articles →

Artículos relacionados

Detenidos por el robo y faenamiento del burrito "Manincho": un caso conmovedor en La Rioja

Sospechoso de la muerte de "Manincho" arrestado: impacto en la comunidad de Aimogasta

Grave accidente en Chamical: trabajador de la construcción cae del techo del Banco Nación

Accidente en Chilecito: mujer de 66 años sufre lesiones en vuelco de vehículo

Traumatismo de cráneo en Antártida III: preocupación entre los vecinos por la violencia familiar

Accidente en La Rioja: joven herido con fractura tras choque de motos y utilitario

Violencia en Chamical: familia sufre ataque de motociclistas con daños materiales

Penas de hasta 6 años por deepfakes sexuales: la advertencia de la jueza Cabral

Tragedia en Villa Castelli: un hombre de 74 años muere por quemaduras severas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar