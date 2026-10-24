Tragedia en Villa Castelli: un hombre de 74 años muere por quemaduras severas

Un hombre de 74 años falleció tras un accidente con su motocicleta en el Hospital Regional Enrique Vera Barros. Las autoridades evalúan la necesidad de mejorar las normativas de seguridad en la mecánica. La comunidad destaca la urgencia de campañas de concientización sobre el uso responsable de vehículos.

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Un hombre de 74 años falleció tras sufrir graves lesiones en un accidente relacionado con la manipulación de su motocicleta. El incidente tuvo lugar cuando el fuego lo alcanzó, causando quemaduras de segundo y tercer grado en su cabeza, cuello, pecho y brazos. A pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital Regional Enrique Vera Barros, el paciente no logró sobrevivir debido a su estado crítico.

Las autoridades judiciales han intervenido y han dispuesto la entrega del cuerpo a sus familiares para su inhumación. La noticia ha conmocionado a la comunidad de La Rioja, lo que ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la seguridad al manejar combustibles y maquinaria. Expertos en seguridad enfatizan la necesidad de seguir protocolos adecuados y utilizar el equipo correcto para evitar accidentes similares.

El incidente ha motivado a las autoridades locales a evaluar posibles medidas adicionales en normativas de seguridad relacionadas con la mecánica y el mantenimiento de vehículos. En un contexto donde las motocicletas son cada vez más populares, se hace un llamado a la educación sobre el uso responsable de estos vehículos, sugiriendo la implementación de campañas de concientización para promover la seguridad vial.