Vecinos de La Rioja se preparan para intensas lluvias y vientos esta semana

Alerta por lluvias y vientos en La Rioja: ráfagas de hasta 80 km/h y visibilidad reducida por niebla en varios departamentos. Se insta a la población a tomar precauciones.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventivo por la llegada de lluvias aisladas, vientos fuertes y niebla en varias zonas de la provincia. Esta medida busca proteger a la población ante las condiciones climáticas adversas que se pronostican.

El aviso por lluvias abarca todo el territorio provincial, mientras que la advertencia por vientos afecta a los departamentos Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Se espera que las ráfagas de viento alcancen los 80 kilómetros por hora en la cordillera y los 60 kilómetros por hora en otras áreas.

El alerta estará vigente durante la noche de este lunes y toda la jornada del martes 27 de octubre. Se aconseja a la población tomar precauciones, especialmente en las áreas más afectadas, dado que las condiciones climáticas pueden generar inconvenientes.

Asimismo, se ha emitido una advertencia por niebla que impacta a los departamentos General Lamadrid, General Felipe Varela, Famatina, Chilecito, Sanagasta e Independencia, lo que podría reducir la visibilidad y representar un riesgo para quienes se trasladan por las rutas. Las autoridades están monitoreando la situación y piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.