Miércoles, 21 de Octubre 2026
La Rioja

Alerta amarilla por vientos en La Rioja: recomendaciones para la población

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió una alerta por vientos de hasta 90 km/h que afectarán varios departamentos, incluyendo Famatina y Chilecito. Se recomienda precaución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventiva por el impacto de vientos y viento zonda en diversos departamentos de la provincia. Este aviso incluye a Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.

Se prevé que los vientos alcancen velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas altas de la cordillera. Además, se ha emitido una alerta amarilla por viento zonda que afecta a departamentos como Famatina, Chilecito y San Blas de los Sauces, donde las ráfagas podrían llegar a 70 kilómetros por hora.

Esta situación meteorológica, que se prolongará hasta la noche de este martes y durante toda la jornada del miércoles 21 de octubre, podría impactar en la agricultura y el tránsito en la región. Las autoridades recomiendan a la comunidad tomar precauciones y evitar actividades al aire libre debido al riesgo de incendios forestales y a las condiciones ambientales secas.

Se espera que las condiciones mejoren después del miércoles, pero se hace un llamado a seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológica viento zonda vinchina sanagasta agricultura
TL;DR

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