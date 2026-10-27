Martes, 27 de Octubre 2026
La Rioja

Aimogasta en duelo: la conmoción por la muerte del burro "Manincho

La conmoción en Aimogasta tras el asesinato de «Manincho», un burro emblemático, ha llevado a vecinos a exigir justicia. La comunidad planea movilizaciones pacíficas y una denuncia penal colectiva.

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Redacción Equipo Editorial
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La localidad de Aimogasta se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de «Manincho», un burro querido por la comunidad. Este animal, símbolo de festividades como la Semana Santa y protagonista de actividades infantiles, fue víctima de un brutal asesinato que ha generado indignación y demandas de justicia entre los vecinos.

El hecho ha provocado un repudio generalizado y una fuerte reacción en redes sociales, donde agrupaciones proteccionistas y referentes locales han manifestado su dolor. «Manincho» no solo era apreciado por su carácter dócil, sino que también había ganado múltiples competencias en la zona. Su presencia era fundamental en la celebración del Domingo de Ramos, donde transportaba al sacerdote durante la emotiva representación de la entrada a Jerusalén.

La comunidad ha anunciado la intención de presentar una denuncia penal colectiva y se movilizará con la consigna #JusticiaPorManincho. Este trágico suceso ha reabierto el debate sobre el maltrato animal en la región, evidenciando la urgencia de una legislación más efectiva para proteger a los animales. La tranquilidad de Aimogasta ha sido alterada, reflejando la necesidad de un cambio en la seguridad y bienestar animal en la zona.

Etiquetas: aimogasta justicia animal maltrato animal comunidad movilización protección animal
TL;DR

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