Accidente en Chilecito: mujer de 66 años sufre lesiones en vuelco de vehículo

Una mujer de 66 años fue internada en Terapia Intensiva tras volcar su auto en la Ruta Nacional N.º 40 en Chilecito. Sufrió politraumatismo y está bajo observación médica.

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Una mujer de 66 años fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva tras un accidente ocurrido en la Ruta Nacional N.º 40 cerca del acceso sur de Chilecito. El siniestro vial, que se registró alrededor de las 18:15, involucró a la conductora de un automóvil Toyota Etios que, por razones aún bajo investigación, perdió el control y chocó contra el muro divisorio central.

El vehículo volcó y terminó con las ruedas hacia arriba después de impactar con el guardarraíl derecho. Tras recibir asistencia en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital Eleazar Herrera Motta, donde se le diagnosticó un politraumatismo de tórax cerrado. Su estado requiere observación y evaluación médica constante.

Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia realizado a la conductora resultó negativo. En el lugar del accidente, el personal de la División Accidentes Viales llevó a cabo las pericias necesarias y se comunicó con el juzgado de turno para iniciar las actuaciones legales correspondientes.