Viernes, 23 de Octubre 2026
Policiales

La Cámara Tercera pide una pena ejemplar de 9 años por abuso sexual en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja cerró el juicio contra José H. A., acusado de abuso sexual con una solicitud de 9 años de prisión efectiva por parte de la Fiscalía. La defensa pide su absolución, alegando falta de pruebas. ¿Cuál será el veredicto final?

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial concluyó la etapa final de los alegatos en el juicio contra José H. A., acusado de abuso sexual con acceso carnal. La audiencia, presidida por la jueza Dra. Sara Lopez Douglas, permitió escuchar las exposiciones tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa Técnica.

El fiscal Dr. Rafael López solicitó una condena de 9 años de prisión efectiva para el acusado, quien presuntamente abusó de su expareja en la madrugada del 11 de febrero de 2024 en una vivienda del barrio Urbano 32. Este hecho se enmarca en una relación de más de tres décadas, marcada por diversas formas de violencia, según lo expuesto en el juicio.

Por otro lado, la defensora Dra. Gabriela Chanampa pidió la absolución, alegando que no se presentó suficiente evidencia para una condena. Cuestionó la ausencia de lesiones físicas y las inconsistencias en los testimonios, y argumentó que debe respetarse el principio de inocencia en el marco del análisis de género.

Etiquetas: la rioja abuso sexual juicio justicia violencia de género ministerio público fiscal
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