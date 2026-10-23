Adolescente desaparecido en La Rioja es encontrado sano y salvo por autoridades locales

Un adolescente localizado por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia está nuevamente bajo cuidado alternativo y seguimiento técnico. La colaboración comunitaria fue clave en la búsqueda, resaltando la importancia de protocolos claros para proteger a los menores.

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La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, parte del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social del Gobierno de La Rioja, ha anunciado la localización de un adolescente que había sido objeto de una búsqueda reciente. El menor se encuentra nuevamente bajo un dispositivo de cuidado alternativo, recibiendo el acompañamiento técnico especializado necesario.

Este seguimiento se realiza a través de equipos técnicos que evaluarán la situación del joven conforme a los protocolos establecidos. El propósito de su retorno a este sistema es asegurar su bienestar y protección, así como proporcionar la atención adecuada para su desarrollo.

Las autoridades agradecieron a las diversas instituciones y organismos que colaboraron en el operativo de búsqueda, destacando la importancia de la cooperación en situaciones críticas que afectan a niños y adolescentes. Además, se hizo hincapié en la necesidad de que los medios de comunicación y la comunidad eviten difundir información personal del joven, para proteger su privacidad y la de su familia.

Este incidente resalta el compromiso del Gobierno provincial en la defensa de los derechos de los menores y la búsqueda de soluciones integrales para garantizar su seguridad y bienestar, subrayando la relevancia de la colaboración comunitaria.