Empleado judicial en La Rioja bajo investigación por presunta corrupción en su función

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja abre un sumario administrativo a un empleado judicial tras una denuncia por solicitud de dinero relacionada con notificaciones. La investigación busca determinar responsabilidades.

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha decidido abrir un sumario administrativo a un empleado judicial que trabaja en un juzgado especializado de la Primera Circunscripción Judicial. Esta acción se deriva de una denuncia que alegaba que el empleado solicitó dinero relacionado con la entrega de una notificación judicial.

La denuncia fue presentada ante la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, la cual inició un proceso preliminar. Se incorporaron a las actuaciones documentación y audios proporcionados por el denunciante como evidencia. Además, se solicitó un informe al juzgado donde trabaja el denunciado para esclarecer sus funciones asignadas.

El informe reveló que el agente se encarga principalmente de tareas de traslado y entrega de oficios, y que no tiene autorización para notificar resoluciones, función que debe ser realizada por las comisarías. Dada la gravedad de los hechos, el Tribunal consideró que podrían implicar un incumplimiento de las funciones del empleado, lo que llevó a la apertura del sumario administrativo.

Para llevar a cabo el proceso, el TSJ ha designado un instructor y una secretaria de actuaciones del Cuerpo de Sumariantes de la Dirección de Sumarios.