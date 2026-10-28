Miércoles, 28 de Octubre 2026
Policiales

Ex policía arrestado en Catuna por presunta estafa: detalles del caso

Un exintegrante de la fuerza policial fue detenido en Catuna tras allanamientos por estafa y defraudación. La investigación sigue abierta y se buscan más implicados. Se esperan detalles sobre las implicancias legales y un llamado a la denuncia ciudadana.

Redacción
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Un exintegrante de la fuerza policial, identificado como Loyola, fue detenido en Catuna tras una serie de allanamientos que investigan presuntos delitos de estafa y defraudación. La acción judicial se originó a partir de una denuncia presentada por un ciudadano de apellido Vega, quien reportó maniobras fraudulentas.

Durante los procedimientos, se secuestraron documentos relevantes y diversas tarjetas que serán sometidas a peritajes técnicos para esclarecer su posible vinculación con las irregularidades denunciadas. La investigación sigue abierta, con el fin de determinar el alcance de los hechos y si hay otros damnificados.

Las autoridades locales han enfatizado su compromiso en combatir la corrupción y proteger a los ciudadanos. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance de la causa y las implicancias legales para el detenido y otros posibles involucrados. La comunidad de Catuna aguarda respuestas que aseguren la prevención de futuras irregularidades.

Etiquetas: catuna allanamientos delitos de estafa corrupción fuerzas de seguridad justicia
TL;DR

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