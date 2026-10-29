Jueves, 29 de Octubre 2026
Política

Quintela defiende a La Rioja y exige obras al Gobierno nacional tras críticas a Milei

El gobernador Ricardo Quintela respondió a las críticas del presidente Milei, defendiendo la gestión de La Rioja y destacando más de 20 proyectos en marcha sin el RIGI. Quintela rechazó las acusaciones sobre el BOCADE y pidió a Milei enfocarse en soluciones para el pueblo argentino.

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Quintela defiende a La Rioja y exige obras al Gobierno nacional tras críticas a Milei
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha respondido enérgicamente a las críticas del presidente Javier Milei, quien cuestionó la gestión provincial durante un acto en Catamarca. Milei criticó que La Rioja no se adhiriera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y reiteró sus comentarios sobre la cuasimoneda provincial. En respuesta, Quintela utilizó sus redes sociales para expresar su descontento, señalando que es fácil criticar desde la distancia mientras se oculta el fracaso de un modelo económico que solo ha traído recesión.

Quintela también cuestionó el enfoque del gobierno nacional y las promesas de Milei, argumentando que el presidente parece más preocupado por cumplir con compromisos internacionales que por el bienestar de las familias argentinas. En su defensa de la autonomía provincial, reiteró su negativa a unirse al esquema del gobierno, subrayando que La Rioja actualmente tiene más de 20 proyectos en desarrollo sin necesidad del RIGI.

Además, el gobernador defendió el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) ante las críticas del Ejecutivo nacional, afirmando que esta herramienta financiera busca apoyar a los trabajadores y fortalecer la economía local. Quintela concluyó su mensaje instando a Milei a cambiar su enfoque y a concentrarse en la administración pública, advirtiendo que los agravios no ocultan la realidad de un país con provincias desfinanciadas y una economía en crisis.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial ricardo quintela política inversiones economía local
TL;DR

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