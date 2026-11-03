Cambios en la atención al público de APOS: ¿cómo afectará a los afiliados?

La atención al público de APOS en la Casa Central de La Rioja se verá afectada por feriados, con suspensión el 9 y 12 de noviembre. Las guardias seguirán operativas para urgencias.

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La Administración Provincial de Obra Social (APOS) dio a conocer su cronograma de atención al público para la semana del 9 al 13 de noviembre, debido a los feriados programados. La atención presencial en la Casa Central, ubicada en la ciudad de La Rioja, no se realizará el lunes 9 y el jueves 12, mientras que el martes 10, miércoles 11 y viernes 13 se atenderá normalmente.

En cuanto a la delegación de Córdoba, permanecerá cerrada el lunes 9 y martes 10, reanudando su atención habitual el resto de la semana. La delegación de Buenos Aires, que funciona en la Casa de La Rioja, no atenderá los días lunes 9, martes 10 y jueves 12.

A pesar de la suspensión de la atención presencial, APOS aseguró que las guardias y auditorías en línea seguirán operativas, garantizando así que los afiliados puedan acceder a asistencia en situaciones de urgencia. Se recomendó a los afiliados tener en cuenta este cronograma para organizar sus trámites y consultas adecuadamente.