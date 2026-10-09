Movilización de trabajadores de la salud en La Rioja por condiciones laborales dignas

Las protestas del 8 de octubre en La Rioja evidencian la creciente tensión laboral entre trabajadores de la salud precarizados. Demandas de pase a planta permanente y un plan de desprecarización son centrales, mientras la comunidad espera respuestas del gobierno provincial.

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Las protestas de trabajadores de la salud en La Rioja alcanzaron un nuevo nivel de tensión el 8 de octubre, con movilizaciones en la Capital y en Chilecito. Los empleados del sector sanitario, en su mayoría precarizados, exigieron respuestas inmediatas sobre un plan de desprecarización laboral y el pase a planta permanente.

En Chilecito, los manifestantes se reunieron en la plaza central y marcharon hacia el hospital local, mientras que en la Capital, el punto de encuentro fue el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio San Vicente, donde se realizó un corte parcial de la avenida. Los trabajadores denunciaron una profunda disparidad laboral, señalando que aquellos en situación de precariedad realizan las mismas funciones que el personal de planta permanente.

Los manifestantes expresaron su frustración ante la falta de cumplimiento de compromisos por parte del gobierno provincial, generando un clima de incertidumbre que afecta la calidad de atención a los pacientes. Las movilizaciones se producen en un contexto de creciente descontento, con reuniones y asambleas programadas para organizar futuras acciones hasta obtener respuestas concretas.

La comunidad permanece atenta a la respuesta de las autoridades provinciales, quienes deben priorizar esta situación para evitar un agravamiento de la crisis laboral en el sector sanitario.