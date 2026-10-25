Taller en La Rioja busca concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama

Este jueves, el Ministerio de Salud y EDELaR realizaron el taller “Cuidarte es Amarte” en el auditorio de OSDE, promoviendo la detección temprana del cáncer de mama. Se brindaron herramientas para el autocuidado y la importancia de los controles periódicos.

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Este jueves se llevó a cabo el taller “Cuidarte es Amarte” en el auditorio de OSDE, organizado por el Ministerio de Salud y EDELaR, con el propósito de fomentar el autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama. La actividad forma parte del programa “Estaciones Rosas”, que busca crear espacios de concientización sobre la importancia de los controles médicos periódicos y el reconocimiento de signos de alerta.

El taller fue dirigido por el equipo de Salud Integral de la Mujer, liderado por la doctora Evangelina De Caminos, quien enfatizó la relevancia de la prevención y la detección precoz, señalando que “cuidarse también es una forma de quererse”. Durante el encuentro, las profesionales proporcionaron herramientas para el cuidado de la salud y respondieron a las consultas de los asistentes.

Además, se destacó el trabajo coordinado con diversas instituciones y espacios laborales durante octubre, con el objetivo de ampliar el acceso a información confiable y promover la realización de controles periódicos. María Eugenia Zucal, de EDELaR, valoró positivamente la colaboración con el Ministerio de Salud, subrayando que estas iniciativas pueden salvar vidas al recordar la importancia de los controles a tiempo.

En la actividad estuvieron presentes el presidente de EDELaR, Jerónimo Quintela, y otros responsables de la empresa, quienes apoyan estas acciones conjuntas para beneficiar a la comunidad.