Miércoles, 21 de Octubre 2026
Salud

La Rioja se prepara para gestionar la compra de medicamentos tras el cierre del programa Remediar

La Rioja asumirá la adquisición de medicamentos esenciales tras el fin de la cobertura nacional, afectando a 100 centros de salud y 360 mil recetas anuales. La provincia destinará fondos propios, pero enfrenta desafíos logísticos y financieros en el suministro. ¿Cómo garantizarán el abastecimiento ante esta crisis?

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La Rioja se prepara para gestionar la compra de medicamentos tras el cierre del programa Remediar
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El Gobierno de La Rioja implementará un plan de contingencia para garantizar la adquisición y distribución de medicamentos esenciales en centros de salud, tras la finalización de la cobertura proporcionada por el Gobierno nacional. Esta decisión se tomó para asegurar el abastecimiento en los cien efectores sanitarios de la Capital y del interior de la provincia.

Romina Cuello, coordinadora del Plan Provincial de Salud, confirmó que las autoridades provinciales fueron informadas sobre la interrupción de los envíos de medicamentos. Cuello destacó que el programa anterior había sido exitoso, enfocándose en la prevención de enfermedades comunes. Sin embargo, la falta de insumos impactará negativamente en la atención de patologías crónicas y estacionales.

Para enfrentar esta situación, el Ejecutivo provincial asignará fondos propios que permitirán la compra de tratamientos clave para enfermedades como diabetes y patologías respiratorias. Cuello mencionó las dificultades financieras y logísticas que enfrenta la provincia al tener que competir en el mercado de insumos médicos, lo que podría llevar a un aumento en los precios y a un desabastecimiento.

La coordinadora advirtió que la presión en la cadena de suministro podría generar faltantes, ya que otras provincias también están buscando adquirir medicamentos, lo que dificulta aún más la situación. Las autoridades locales están preocupadas por el impacto que esto tendrá en la salud de la población.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial salud medicamentos plan provincial de salud desabastecimiento
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