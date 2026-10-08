Jueves, 8 de Octubre 2026
Salud

Más de 50 trabajadoras se benefician con mamografías gratuitas en la Capital

Más de 50 mujeres recibieron turnos para mamografías y controles ginecológicos en un operativo de la Unidad Ginecológica Móvil en Capital. La iniciativa prioriza a trabajadoras sin cobertura de salud y busca fomentar la prevención del cáncer de mama.

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Más de 50 turnos para mamografías, Papanicolaou y controles ginecológicos fueron otorgados por la Unidad Ginecológica Móvil en la explanada de la Municipalidad de Capital. Esta actividad, que forma parte del mes de prevención del cáncer de mama, se centró en trabajadoras municipales sin cobertura de obra social y en mujeres que no se realizaban mamografías desde hacía dos años o más.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó la relevancia de la prevención y la atención continua. Durante el operativo, se promovió el acceso gratuito a estos estudios, contribuyendo a la salud integral de las mujeres. Además, mencionó que la provincia cuenta con servicios en los hospitales de la Madre y el Niño y Enrique Vera Barros, así como en centros de atención primaria como el CAPS San Vicente.

El secretario de Gobierno municipal, Alberto Centeno, resaltó la importancia de acercar estos servicios a las trabajadoras, incluyendo a beneficiarias del Programa de Empleo Municipal (PEM). Informó que se llevará a cabo un relevamiento para ayudar a aquellas que no pudieron acceder a los estudios durante la jornada. La médica Evangelina De Caminos enfatizó que la unidad móvil facilita el acceso a mamografías para mujeres mayores de 40 años y que la atención continuará para quienes necesiten evaluaciones adicionales.

Etiquetas: argentina salud mamografías prevención cáncer gobierno municipal ginecología
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