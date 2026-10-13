Pacientes del PAMI en La Rioja enfrentarán demoras por paro de médicos y odontólogos

Médicos de cabecera y odontólogos del PAMI inician un nuevo paro hasta el viernes, denunciando una crisis económica insostenible que afecta gravemente sus ingresos y la atención.

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Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI han iniciado un paro que se extenderá hasta el próximo viernes. Esta medida, convocada por la Asociación de Profesionales del PAMI, es la tercera del año y surge en respuesta a una crisis económica que los líderes gremiales consideran insostenible.

El Dr. Gustavo Tanus, médico y delegado regional, destacó la gravedad de la situación, afirmando que los costos son «intolerables» y que los profesionales no pueden cubrir los gastos de su labor. La crisis se agudizó con la implementación de una nueva cápita mixta en abril, lo que redujo los ingresos de los médicos, aunque se acordó un ajuste posterior que elevó la cápita médica de 2.100 a 2.700 pesos.

Sin embargo, las negociaciones se han estancado y no ha habido respuestas en los últimos dos meses. La situación es particularmente crítica para el sector odontológico, donde el valor por cápita es de 374 pesos. Con un promedio de 2.000 cápitas por profesional, los ingresos son insuficientes para cubrir costos operativos y alquileres, lo que genera un escenario sin precedentes en la atención de estos servicios.